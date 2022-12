Washington conferma la svolta sulla fusione nucleare. Ma ci vorranno tre decenni per averla a beneficio di tutti

(Di martedì 13 dicembre 2022) Preannunciata ieri negli Stati Uniti, lastorica nellacontrollata è statata oggi. In pratica, è stata prodotta per la prima volta nella storia in un laboratorio della ...

... e soprattutto di unadel crescente impegno militare dia fianco di Kiev. L'indiscrezione, riportata dalla Cnn e dal New York Times, che parlano di un annuncio "già in settimana", ...... John Kirby, il quale assicura chevuole che 'la Russia sia messa di fronte alla ... Ma sull'invio dei missili Patriot, Kirby non: 'Siamo sempre trasparenti sui pacchetti di armi che ...Per la Segretaria al Dipartimento americano per l'Energia, Jennifer Granholm, "si tratta di una delle più impressionanti imprese scientifiche del XXI secolo" ...Washington, 13 dic. Adnkronos) – Mancava solo l'ufficialità dell'annuncio, e alla fine è la conferma arrivata: il Dipartimento Usa dell'Energia ha infatti comunicato il successo di un esperimento di f ...