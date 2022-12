Viene giù tutto Qatargate | l' inchiesta si allarga | chi trema ora

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) I giudici belgi hanno confermato l'arresto della vicepresidente dell'Europarlamento, la socialista greca Eva Kaili, accusata di «corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione ad un'organizzazione criminale». Stessa accusa per il compagno italiano Francesco Giorgi, assistente parlamentare di un altro deputato italiano non coinvolto nella vicenda, e per l'ex deputato piddino Antonio Panzeri. Entrambi rimangono in carcere insieme a Niccolò Figa-Talamanca della ong "No peace Without Justice". La cornice di reato delineata dalla procura di Bruxelles è quella del «sospetto versamento di importanti somme di denaro e l'offerta di regali significativi (da parte del Qatar) a terzi aventi una posizione politica e/o strategica tale da permettere, in seno al parlamento Europeo, di influenzare le decisioni del detto Parlamento». DOMICILIARI Restano ai domiciliari in Italia anche la ...