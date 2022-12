VIDEO A La Spezia i tifosi marocchini puliscono le strade dopo i festeggiamenti

I tifosi marocchini puliscono Piazza Garibaldi, a La, dopo la grande festa per la vittoria della nazionale nordafricana contro il Portogallo ai ...È successo a Lae a Genova , dove si sono radunati nelle piazze principali per celebrare la ... I, che testimoniano il senso civico dei tifosi del Marocco, sono andati virali sul web ...La Spezia - C’è un tempo per festeggiare, e uno per ripulire. Anche alla Spezia i tifosi del Marocco, radunati in Piazza Garibaldi per celebrare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...