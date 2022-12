Usa | decenni per l' uso commerciale della fusione nucleare

...un tweet il Dipartimento dell'Energia ha spiegato come l'annuncio odierno abbia "richiesto" ... Dal suo canto il Segretarioall'Energia Jennifer Granholm ha parlato di "una svolta ...Ci vorrannoper arrivare all'uso commerciale dell'energia pulita da fusione nucleare dopo l'esperimento in California. Lo ha detto Kim Budil, direttrice del Lawrence Livermore National Laboratory, dove è ...Ci vorranno decenni per arrivare all'uso commerciale dell'energia pulita da fusione nucleare dopo l'esperimento in California. Lo ha detto Kim Budil, direttrice del Lawrence Livermore National Laborat ..."È solo l'inizio" dicono gli scienziati del laboratorio Lawrence Livermore della California. Ma ci vorranno "alcuni decenni" ...