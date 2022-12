Un concerto di Albe a Milano nel 2023 | prezzi biglietti per i Magazzini Generali

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022)nel, per un unico grande appuntamenti live in programma ai. La data è quella di martedì 4 aprile. Il musicista e cantautore bresciano annuncia il suo primo, prima opportunità per i fan per ascoltare finalmente dal vivo i suoi ultimi successi contenuti nell’omonimo album d’esordio. Rilasciato lo scorso giugno, dopo la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, include le hit Karma, Millevoci (certificato Oro), Giravolte e Cado. Iper ildinelsaranno disponibili in prevendite per lo a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 14 dicembre sui circuiti TicketOne e TicketMaster, sia online che via call center ...