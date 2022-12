Rapporto Migrantes | aumentare l’accoglienza e abbandonare la difesa dei confini

...senza precedenti sottolineata dal Report 2022 sul Diritto d'asilo della Fondazione, organismo pastorale della Cei, la Conferenza episcopale italiana. Presentato il 13 dicembre, il...Le dinamiche sull'immigrazione in Veneto all'interno delannuale sull'economia dell'immigrazione della FONDAZIONE LEONE MORESSA, pubblicato con il ...Ca' Foscari e Fondazione. I dati ...Il rapporto della Fondazione Migrantes sottolinea che, nel corso dell'anno l’Unione Europea "ha accolto 4,4 milioni di profughi ucraini, ma ha fatto di tutto per tenere fuori dai propri confini poche ...Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.