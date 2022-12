Nek | ' La cosa più difficile? La longevità artistica'

Era Sanremo 1993 quandodebuttava al Festival. Il brano si intitolava 'In te', dal testo (allora) ampiamente discusso. '... 'Nella musica lapiù difficile è la longevità artistica', dice Filippo ...fare a Milano per il Ponte di Sant'Ambrogio Luci, villaggi di Natale e piste di pattinaggio ... Agli Arcimboldi, invece, si esibirà il grandissimo, che festeggia i 30 anni di carriera in quest'..."La tv non sostituirà mai la musica, ma amo mettermi in gioco, immaginate Morandi, è un cantante ma non solo, mi piace quell'essere poliedrico, mi stimola parecchio": è un Nek che non nasconde la vogl ...Nek torna su tutte le piattaforme con la raccolta “50/30”, il progetto con il quale festeggia i primi 50 anni di vita e i 30 di carriera.