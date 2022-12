(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) -all'insegna della solidarietà e della condivisione per Clai, Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi. Per il terzo anno consecutivo è stato infatti valorizzato ulteriormente il 'gemellaggio' con Banco Alimentare (che si declina attraverso molteplici iniziative benefiche) per distribuire alimenti pari agratuiti alle persone inin tutta Italia attraverso le strutture caritative convenzionate. E sono purtroppo sempre più numerose le famiglie che vivono situazioni di reale disagio economico e sociale. Dall'inizio dell'anno a oggi ben 85.000 persone in più rispetto all'anno scorso, per un totale di quasi 1.750.000, si sono rivolte a una delle 7.600 strutture caritative che vengono sostenute da Banco Alimentare in ogni regione del Paese. "Nonostante si lavori ...

Adnkronos

...FINITI IN CARCERE Umberto Bellocco Francesco Benito Palaia Emanuela Bellocco Gaetano Palaia'96 ...Tiberio Ramy Serour classe '90 Gioacchino Bonarrigo Ramy Serour classe '88 Giuseppe Maiuri...... tante co', con Deejay) Radio Deejay (Jingle Be', Happy de', Merry Chri', su Deejay ) Santa', ... costa, guarda queste bollette io mi sa che parto, ho delle cosette in ballo, unbollente (uhm)... Natale, Cla: 200mila pasti donati a chi è in difficoltà Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Natale all’insegna della solidarietà e della condivisione per Clai, Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi. Per il terzo anno consecutivo è stato infatti valorizzato ulter ...