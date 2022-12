Agenzia ANSA

...di Ladispoli che domenica 11 dicembre ha sparato in zona Fidene davanti a un bar durante... Ma Fabiana De Angelis non ce l'ha fatta: 'è clinicamente'all'ospedale di Sant'Andrea dopo quattro ...E'Fabiana De Angelis,delle donne ferite da Claudio Campiti nel corso della sparatoria avvenuta domenica a Roma nella quale sono morte altre tre donne. De Angelis era ricoverata in condizioni ... Morta una delle donne ferite in sparatoria a Roma - Cronaca L’udienza avverrà all’interno delle mura del carcere romano di Regina Coeli e Campiti dovrà rispondere di accuse gravissime: triplice omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione L’ indagine va ...È morta Fabiana De Angelis, una delle donne ferite da Claudio Campiti nel corso della sparatoria avvenuta domenica a Roma nella quale sono morte altre tre donne. De Angelis era ricoverata ...