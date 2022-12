Intesa Sanpaolo e SmemoLab DentroTutti insieme per la disabilità

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una persona è una persona – Le parole giuste per parlare diL’ultimo quaderno EduBox nato in casaprende il via dalla Guida “Le Parole Giuste – media e persone con” predisposta daper favorire l’utilizzo di un linguaggio corretto per il mondo della, uno strumento per non ferire e per sensibilizzare a disposizione di chiunque nella quotidianità si trovi a trattare di questi temi e lo voglia fare con correttezza, rispetto e precisione. Parlare e scrivere disignifica diffondere inclusione e conoscenza, a patto che lo si faccia nel modo giusto, ed è molto importante che lo si inizi a fare a partire dalle scuole. Alle ore 17.30 del prossimo 15 dicembre si terrà un webinar sul ...

Italia Informa

La maggioranza delle persone coinvolte in un'accurata indagine svolta dal Centro Einaudi e, si dice infatti finanziariamente indipendente (il 93,3 percento). Non solo, migliorano ...e il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi hanno presentato l'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2022. La ricerca analizza il rapporto degli ... Intesa Sanpaolo guida la classifica Top Companies di LinkedIn 2022 "I risparmiatori italiani rifuggono dal rischio, preferiscono degli impieghi in cui apparentemente il rischio non esiste. Purtroppo il rischio esiste per ...Firenze, l’ottava tappa del roadshow promosso da Intesa Sanpaolo per valorizzare le piccole e medie aziende. In evidenza i progetti di crescita orientati sulle linee del Pnrr, capaci di far risaltare ...