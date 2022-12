Ibrahimovic | «Il Napoli è forte | Kvaratskhelia è quello che più mi ha impressionato Noi però ci siamo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Zlatan. Lontano dal campo da mesi, parla del recupero dall’infortunio. «Non c’è un calendario stabilito per il rientro: sono esperto di gestione degli infortuni, sbaglierei a fissare una data precisa. Fosse per la voglia, sarei stato titolare alla prima di campionato. Ma non ragiono più così: quando sarà pronto, giocherò. Non posso andare in campo solo perché mi chiamoe magari passare una partita a camminare. Se ci sono, devo incidere: altrimenti meglio panchina o tribuna».continua: «Non ho più l’ego di dieci anni fa. Oggi sono diverso, più maturo, più responsabile: mi metto a disposizione dei più giovani e dell’allenatore, è lui che decide. Non penso più di poter fare tutto da solo: rispetto ogni scelta, anche se non mi dovesse premiare». Quali sono i ...