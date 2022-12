GF Vip | Edoardo Donnamaria insulta Antonella Fiordelisi | “Sei una cret*na!”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7 è scoppiata una nuova lite tra i due fidanzatied. Stavolta a scatenare i malumori è stata la gelosia dell’influencer, la quale si è arrabbiata perchéha abbracciato più volte la sua “nemica” Oriana Marzoli. Quindiha fatto sapere che anche lei d’ora in poi abbraccerà Antonino Spinalbese (cosa che da sempre scatena la gelosia di). GF Vip 7, nuova lite traA far infuriareè stato il modo di fare di, ovvero il suo agire “per ripicca”, facendo di ...

La sorella di Clizia fa una smentita: 'Nessuno ha capito' I presupposti per vedere nascere un'altra coppia al GF7 ci sono.Tavassi e Micol Incorvaia, oltre a scambiarsi coccole si sono ...Cresce l'intesa nella Casa del Grande Fratellotra Micol Incorvaia edTavassi . Nelle ultime ore, infatti, la sorella di Clizia ha finalmente deciso di aprire il suo cuore al simpatico concorrente romano e parlargli chiaramente dei ...Il comportamento di Edoardo, secondo lei, non è ammissibile e la VIP si aspetta che sia lui a fare un passo verso di lei. Delusa dalla sua reazione, per lei inaccettabile, Antonella crede che il suo ...Questa sera a partire dalle 21.45 andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP. Oggi faranno il loro ...