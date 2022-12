Calciomercato.com

Quest'ultimo sarebbe stato fatto attraverso il meccanismo delle, con scambi di ... Annunzio Santerini, Christian Dionigi, Luigi Piangerelli, l'ex direttore sportivo bianconero Rino, ...... l'ex direttore sportivo Rino, il presidente del Chievo Verona, Stefano Bondi, Enrico ... ex presidente del Chievo Verona e coinvolto come vertice societario per le ipotizzatedegli ... Foschi: 'Plusvalenze La Juve le ha fatte insieme ad altri, come faranno a punire solo loro L'Inter ad esempio...' La Juventus affronta l'inchiesta sulle plusvalenze e Rino Foschi interviene: secondo l'ex dirigente c'è qualcosa che non quadra ...