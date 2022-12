Donna entra in ospedale | si finge infermiera e con una scusa si fa consegnare un neonato di tre giorni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) È andata ine,ndosi un’, si è fattacon unaundi tre, quindi si è allontanata senza dare nell’occhio ed è andata a casa portando via con se il bimbo. È quanto successo nella clinica ginecologica dell’cantonale di Lucerna, in Svizzera, nella mattinata di lunedì 12 dicembre: subito è scattato l’allarme e la polizia ha immediatamente attivato le ricerche per individuare la rapitrice e il piccolo. Secondo quanto riferisce il pubblico Ministero locale, laè stata presto individuata ed arrestata, mentre il bimbo è stato restituito ai suoi genitori. La Procura di Lucerna ha spiegato che laall’origine del sequestro èta in una ...