Crollano le iscrizioni negli istituti alberghieri | -47% in 6 anni

Skuola.net

... al via leper l'anno scolastico 2023 - 2024. Ecco tutte le date e le novità Scuola,gli iscritti agli alberghieri: paghe basse e precariato spaventano i ragazzi ...... al via leper l'anno scolastico 2023 - 2024. Ecco tutte le date e le novità Scuola,gli iscritti agli alberghieri: paghe basse e precariato spaventano i ragazzi Scuola, in Italia ... Crollano gli iscritti agli alberghieri: i giovani non vogliono più fare i cuochi Finito l'effetto MasterChef sugli alberghieri. Crollano le iscrizioni. Un'emorragia di -47,1% di studenti in appena 6-7 anni. Il dato emerge dal rapporto 2022 dell'Osservatorio Ristorazione, spin-off ...A volte si rimuovono il passato e le proprie convinzioni ideologiche ed etiche in un batter d'occhio. Con un colpo di spugna si cancella dalla memoria ciò che si è predicato per mezzo secolo. L'opera ...