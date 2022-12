Claudio Campiti e la sparatoria a Roma | il marito di una vittima | ‘Non lo perdono | non diciamo che è matto’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le aveva detto di non andare a quell’assemblea e addirittura di dimettersi dall’incarico di consigliera. Ma lei non voleva sentire ragioni, era guidata solo dal suo senso del dovere. E certo non poteva immaginare che domenica mattina, nel corso di una riunione condominiale, sarebbe stata uccisa. E senza pietà da un uomo,, che ha prima ritirato l’arma al poligono (sul quale ora ci sono indagini in corso), poi con quella pistola in tasca si è presentato all’assemblea. E ha aperto fuoco nel gazebo esterno del bar Al posto giusto, in via Monte Giberto, in zona Colle Salario. Ha ‘puntato’ il tavolo dei consiglieri, ha urlato ‘Vi ammazzo tutti’. E in parte lo ha fatto perché tre donne, tre vittime innocenti, hanno perso la vita. In pochi e tragici istanti. Sarebbe stata una strage, forse, se quell’uomo non fosse stato fermato e disarmato: lui ...