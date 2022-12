Bonus 18app | Pos | Superbonus | prosegue l’iter della Manovra 2023

(Di martedì 13 dicembre 2022), limiti Pos, sblocco crediti “incagliati” del Super110%: restano tra i temi caldi in vista dell’approvazioneLegge di Bilancio. Cosa potrebbe essere modificato? Verso il battesimo di una “carta cultura” legata all’Isee, maggioranza in procinto di fare un passo indietro sulla soglia dei 60 euro per i pagamenti con moneta elettronica, ancora lontane dall’essere risolte le criticità sull’incentivo per l’edilizia. Opzione donna, Pos, RdC: gli ultimi ritocchi alla Legge di Bilancioe limiti Pos:e limiti Pos: restano temi caldi mentre ...

, Pos, Superbonus: prosegue l'iter della Manovra 2023, limiti Pos, sblocco crediti "incagliati" del Superbonus 110%: restano tra i temi caldi in vista dell'approvazione della ...Cultura 500 euro: pronti i voucher 2023 5 Dicembre 2022 Attualmente, ilè accessibile per i nati nel 2003 che si sono registrati nella piattaformaentro il 31 agosto 2022: i ...Bonus cultura, data attivazione per i nati nati nel 2004. Quando e come richiederlo su 18app. A chi spetta e dove spendere il voucher 2023.I l bonus cultura, il contributo di 500 euro destinato gli studenti che hanno compiuto 18 anni, dal prossimo anno potrebbe non arrivare più a tutti, ma solo a una parte dei neo maggiorenni. Lo ha dett ...