Agenzia askanews

'Poche settimane fa il Pd ha preso una posizione unitaria con la condivisione di cinque presidenti delle cinqueche governano il centrosinistra con De Luca e Emiliano', ha spiegato. ...sindaco, consigliere regionale, assessore, presidente regionale, presidente conferenza Stato -ha le giuste esperienze per guidare il Partito Democratico che deve essere partito ... Bonaccini: Regioni del Sud apprezzano mia idea su Autonomia In particolare "mettere più soldi sulla sanità pubblica" e "trovare il massimo di collaborazione per l'interesse delle nostre comunità". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna e candid ...Dall’autonomia differenziata alle politiche di destra: Bonaccini, Emiliano, De Luca, Decaro, De Filippo e altri incollati a quel che resta del partito, pronti a distruggerlo per di mantenere un piccol ...