12enne cade dalla tromba delle scale a scuola

Studentea scuola nella tromba delle scale: è grave E' in gravi condizioni lo studente di 12 anni caduto per quattro metri nella tromba delle scale del Collegio Arcivescovile 'Castelli' di Saronno, ...AGI. - Uno studente di 12 anni è caduto per quattro metri nella tromba delle scale del Collegio Arcivescovile 'Castelli' di Saronno, in provincia di Varese. E' successo intorno alle 8.30. Il ragazzino ...Studente 12enne cade dalle scale mentre è a scuola: ricoverato in gravi condizioni Di Uno studente di 12 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un’altezza… Legg ...Dramma a Saronno. Un dodicenne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un'altezza di 4 metri a scuola, nel Varesotto. L'allarme è stato ...