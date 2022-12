Unacopertaperlucraina | Cesvi e Comune insieme contro l’emergenza freddo a Bucha

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Bergamo., questo il titolo dell’iniziativa lanciata dain collaborazione con ildi Bergamo per aiutare la popolazione ucraina a combattere ile i drammatici disagi dell’inverno. Come? Sostenendo l’allestimento nel distretto didi 11 heating point, strutture riscaldate dove la popolazione civile può rifugiarsi durante il giorno per riscaldarsi, trovare conforto e ricevere coperte, cibo e bevande calde. Gli heating point si trovano per lo più in prossimità di edifici pubblici per poter usufruire della linea internet, dei servizi igienici e di un luogo di riparo in caso di attacchi missilistici e sono attrezzati con sistemi di riscaldamento alternabile tra elettricità, legna e gas a seconda della disponibilità delle fonti energetiche previste dal Governo. ...