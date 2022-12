The Witcher 3 | in uscita l’attesissimo aggiornamento Next-Gen

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’-Gen di The3 per PlayStation 5 e Xbox Series X è ine sarà rilasciato il 14 dicembre 2022, ma grazie a un recente tweet di CD Projekt Red, ora sappiamo esattamente a che ora i fans potranno accedere. Per gli utenti di PlayStation 5, l’-gen di The3 sarà rilasciato a mezzanotte ora locale. Per coloro che desiderano partecipare su PC o Xbox Series X, l’orario potrebbe variare leggermente a seconda del fuso orario. L’orario di rilascio per gli utenti Xbox e PC sarà alle 16:00 PST e alle 19:00 EST del 13 dicembre, secondo la mappa globale degli orari di rilascio fornita da CD Projekt Red. L’elenco completo degli orari è disponibile nel tweet qui sotto: The Path is calling! ...

Da quando è stato annunciato l'addio di Henry Cavill e la sotituzione con Liam Hemsworth nella quarta stagione dinon si può dire che il pubblico abbia esultato. Anzi, una petizione per far licenziare gli autori ha raggiunto 300.000 firme. Ma la showrunner ne parla come se andasse tutto bene. Le cose ...33 minuti fa Nella quarta stagione diLiam Hemsworth sostituirà Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia . La notizia ha chiaramente suscitato uno scalpore non indifferente, tanto che è stata creata una petizione per ...Non è vero che gli sceneggiatori della serie Netflix di The Witcher hanno preso in giro o disprezzato i libri originali, dice la showrunner.Nonostante la rivolta degli spettatori per l'abbandono di Henry Cavill e l'arrivo di Liam Hemsworth, la showrunner di The Witcher fa finta di niente ...