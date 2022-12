Strage di Corinaldo | Cassazione conferma condanna banda spray

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) –nella discoteca di, lale condanne per la ‘dello’. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 sei giovani della Bassa Modenese avrebbero provocato la fuga di massa dal locale ‘Lanterna Azzurra’ a, ad Ancona, in cui morirono 5 adolescenti e una mamma di 39 anni, schiacciati nella calca. Per i componenti del gruppo, le accuse sono di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine, lesioni personali anche gravi. Le condanne,te in, vanno tra i 12 anni e mezzo e i 10 anni e 9 mesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

