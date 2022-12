Sinner | “Stagione dura L’obiettivo del 2023 sono le Atp Finals”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Jannikha parlato del suo 2022 a due facce, che per molti aspetti si può considerare positivo ma che per altri ha fatto crescere i rimpianti. “E’ stata unaper me, ho avuto piccoli problemi in tanti tornei – ha detto il tennista altoatesino in un’intervista per il podcast dell’ATP -. Ma da un altro punto di vista ho giocato molte partite, ho ottenuto risultati più continui con tanti ottavi e tanti quarti di finale. E’ stato un anno sfortunato, ma per molti aspetti posso essere fiero di quello che ho fatto“. Nel 2022è stato costretto al ritiro contro Cerundolo ai quarti di Miami, contro Rublev agli ottavi del Roland Garros e contro Rune in semifinale a Sofia, e ha abbandonato il Masters 1000 di Indian Wells prima dell’ottavo di finale contro Nick Kyrgios. Inoltre, ha dovuto saltare le ...