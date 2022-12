Roma | Karsdorp torna a Trigoria

Rickè tornato a Trigoria . Dopo più di un mese di assenza, l'olandese ha risposto alla convocazione dellae si è presentato al centro sportivo giallorosso. Ora è ipotizzabile che ci sia un ...Rickquesta volta ha risposto alla convocazione a Trigoria. La ripresa degli allenamenti dellaera fissata per questa mattina alle 11 e l'olandese, dopo aver fatto ritorno ieri nella Capitale,...Secondo il Corriere dello Sport, in casa Roma è atteso a breve un incontro tra Tiago Pinto e Karsdorp per parlare di futuro. Non solo, il giocatore ...(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Rick Karsdorp questa volta ha risposto alla convocazione a Trigoria. La ripresa degli allenamenti della Roma era fissata per questa mattina alle 11 e l'olandese, dopo aver ...