Riforme | Berlusconi | bene autonomia ma equilibrio tra Regioni

12 dicembre 2022
ROMA (ITALPRESS) – "Ho avuto una cordiale telefonata con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. E' stata l'occasione per ribadire la comune determinazione a realizzare le riforme come l'autonomia." Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.