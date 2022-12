Qatargate | von der Leyen | “È in gioco la fiducia nelle istituzioni Ue” The Left e un deputato di S&D chiedono una commissione d’inchiesta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Accuse estremamente “preoccupanti” che possono avere ripercussioni sulla “” dei cittadini Ue nei confronti delle. Ursula von derinterviene sullo scandaloche sta travolgendo il Parlamento europeo e sottolinea come chiunque ricopra un ruoloautorità europee dovrebbe seguire “i più alti standard di indipendenza e integrità”, ha spiegato la presidente della. “Ho già proposto la creazione di un organismo etico indipendente che copra tutte ledell’Ue”. E intanto a Bruxelles si fa largo la richiesta di una risoluzione da parte dell’Eurocamera e di unaper indagare i rapporti dei rappresentanti Ue con l’emirato. In relazione ai rapporti di Bruxelles con ...

Dopo il capo della diplomazia Ue Josep Borrell, anche la presidente della Commissione Ursulader Leyen si è detta preoccupata per ile ha dichiarato che le accuse di corruzione contro un vicepresidente del Parlamento europeo sono 'molto gravi', aggiungendo che la questione ...der Leyen ha aggiunto che in ogni caso la Commissione 'sta controllando ogni dettaglio sul registro della trasparenza, abbiamo regole molto chiare per tutti i commissari, stiamo facendo delle ... Qatargate, Von der Leyen: controlliamo trasparenza commissari. Atene congela beni Kaili Bruxelles, 12 dic. (askanews) - Dopo il capo della diplomazia Ue Josep Borrell, anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è ..."Stiamo controllando ogni dettaglio sul registro della trasparenza, abbiamo regole molto chiare per tutti i commissari, stiamo controllando alla luce di quello che è successo al Parlamento europeo. (A ...