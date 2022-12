Omicidio Alice Neri | è caccia al killer tunisino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Un giallo che sembra ormai essere a un punto di svolta, quello legato alla morte di. Bisognerà mettere insieme gli ultimi tasselli ma è evidente che il suo assassino, potrebbe essere realmente il famoso “terzo uomo” di cui tanto si è parlato in questi ultimi giorni. Cosa sappiamo? Le ultime notizie continuano a parlare di una vera e propriaall’uomo. E adesso è scattato un mandato di cattura europeo nei confronti di Mohamed Gaaloul. Il suo nome è stato reso noto dai media che stanno seguendo la notizia in Emilia Romagna, dai giornalisti che sul campo, stanno cercando tutte le possibili informazioni su questa intricata vicenda. E in attesa di avere le risposte, quelle che la famiglia disi aspetta, la procura indaga pervolontario e distruzione di cadavere: questi i capi ...