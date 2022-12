Niger | via libera alla missione dal Consiglio Ue | fronte unico contro terroristi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) IlUe ha dato il viadi partenariato militare per sostenere ilnella sua lottai gruppi armatici. “Larafforzerà la capacità delle forze armateine di contenere la minaccia, proteggere la popolazione e garantire un ambiente sicuro nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale”, si legge nella nota. Il mandato della, concepito in stretta consultazione con le autoritàine, durerà inizialmente tre anni e l’importo di riferimento finanziario per i costi comuni per questo periodo sarà di 27,3 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia ANSA

Poi da Cotonou all'Agadezcon 12 ore di viaggio in pullman, siamo arrivate ad Agadez. Dopo ...con il furgoncino siamo arrivate a Tripoli dove siamo rimaste per un mese prima di imbarcarci...Dopo aver attraversato Nigeria eè arrivata in Algeria dove la bambina si è ammalata ed è ... Lo scontro politico Illibera alle navi umanitarie per gli sbarchi dei migranti domenica è stato ... Consiglio Ue dà il via libera a missione militare in Niger - Europa Il Consiglio Ue ha dato il via libera alla missione di partenariato militare per sostenere il Niger nella lotta contro i gruppi terroristici.C’è chi si fa un selfie con alle spalle il castello Arechi e chi, invece, resta in disparte ad attendere il proprio turno per scendere ed essere identificato. Gioia e speranza ...