Milan | Scaroni | “Scudetto | Champions | stadio e Leao | vi dico tutto”

Il presidente del: "La Champions è quasi più importante di uno scudetto. Mi batto per lo stadio nuovo e per i diritti tv internazionali". Ieri il presidente del, Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dal ritiro della squadra rossonera a Dubai. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni diin merito alla ...Commenta per primo Paolo, presidente del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti trattati, a partire dallo scudetto : 'Vedo tutti ottimisti, da Maldini a Pioli. Perché non dovrei esserlo io' .In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Scaroni si è soffermato sulla delicata questione del nuovo stadio. Il presidente rossonero ha ribadito la volontà di avere un impianto di proprietà i ...Sulla Gazzetta dello Sport alcune dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni, sulla situazione del calcio italiano ...