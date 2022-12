Il sogno della fusione nucleare è più vicino | l' annuncio degli Stati Uniti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per la prima volta, un gruppo di scienziati è riuscito a produrre una quantità di energia dalla fissionemaggiore di quella usata per innescare la reazione. L'indiscrezione è del Financial Times, ma diversi altri giornali americani hanno confermato la notizia sentendo diverse fonti. L'ufficiale è atteso per domani, quando il dipartimento dell'Energia statunitense terrà una conferenza stampa. Laè la reazioneche avviene nel Sole e nelle altre stelle, che produce energia dalladi quattro atomi di idrogeno che ne genera uno di elio. Gli scienziati cercano di replicare questo processo da oltre 50 anni, perché lagenera quantità minori di radiazioni e scorie più facili da gestire rispetto alla fissione, la ...

Corriere

Diversi media americani scrivono che un reattore in California ha prodotto una quantità di energia maggiore di quella usata per innescare la reazione: è la prima volta che accade, dopo più di 50 anni ...... lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suodi libertà. La storia di una santa. La storia di una ragazza esua rivoluzione. ... Il sogno della Feralpisalò: è prima in Serie C, la promozione un obiettivo possibile Diversi media americani scrivono che un reattore in California ha prodotto una quantità di energia maggiore di quella usata per innescare la reazione: è la prima volta che accade, dopo più di 50 anni ...di Rita Maria Stanca Poter lavorare connessi dalla spiaggia o lasciarsi illuminare dal sole che tramonta all’orizzonte di una montagna durante una call in video streaming non è più un sogno o prerogat ...