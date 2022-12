(Di lunedì 12 dicembre 2022) Unè stato recapitato alla rappresentanza diplomaticain. Lo ha annunciato oggi la stessa ambasciata di Kiev nella capitale ellenica rivelando di aver ricevuto il”, analogo a quelli già recapitati in altre sedi diplomatiche ucraine all’estero nei giorni scorsi. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, ha svelato su Facebook che ilè stato consegnato in mattinata. Il, ha aggiunto Nikolenko, “è lodi quelli degli altri pacchi”: “arriva da un concessionario della Tesla della città tedesca Sindelfingen”, nel Land del Baden-Württemberg, circa 15 chilometri a sud-ovest di Stoccarda. “L’indirizzo è lodegli altri e la ...

Secolo d'Italia

Entrambi provenienti e militanti ed esponenti della sinistra, l'una in, l'altro in Italia. ... adorazione della mazzetta, transustanziazione di se stesso neldi soldi.Entrambi provenienti e militanti ed esponenti della sinistra, l'una in, l'altro in Italia. ... adorazione della mazzetta, transustanziazione di se stesso neldi soldi. Grecia, pacco insanguinato all’ambasciata ucraina. Stesso mittente tedesco dei precedenti Le autorità ucraine hanno riferito lunedì che nelle ultime ore la loro ambasciata in Grecia ha ricevuto un pacco «insanguinato», un oggetto simile a quelli ricevuti nell’ultimo mese in più di una dozz ...Il "Carlo Giuliani Revenge Nuclei" ha affermato di aver organizzato l'attentato a Susanna Schlein, a sostegno di Alfredo Cospito ...