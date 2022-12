GF Vip 7 | la compagna di Attilio prende una decisione drastica | “Sono una donna ferita”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Uno dei colpi di scena più incredibili di questa settima edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente l’avvicinamento traRomita e Sarah Altobello. I due siscambiati tenere effusioni ed è volato persino un bacio che ha fatto assai discutere. Non a caso, il noto giornalista ha una, la quale ha accusato fortemente il colpo. Sui social network, laha manifestato tutto il suo sconforto e sarebbe arrivata are unamolto importante. Grande Fratello Vip 7: lo sfogo delladiIl flirt traRomita e Sarah Altobello ha gettato nello sconforto ladel noto giornalista, Mimma Fusco, la quale ha spezzato il silenzio in questi giorni. Attraverso il suo ...

... e ad Attilio Romita, che - dopo le accuse piovutegli da parte della- sembra aver ... Questo e altro nella puntata di oggi del Grande Fratello7, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a ......chiesto al suo ospite Antonio Zequila cosa pensi degli attuali concorrenti del Grande Fratello...Casella ma di essersi intrattenuto durante i festeggiamenti anche con Alex Belli e laDelia ...Il manager di Sarah Altobello rompe il silenzio e commenta quanto accaduto con Attilio Romita nella Casa del GF VIP 7.La compagna del giornalista si difende dalle critiche: "Non sono in cerca di visibilità" L'evidente sintonia tra Attilio Romita e Sarah Altobello non è ...