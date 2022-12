Fusione nucleare | Bonelli | “Centrali pronte tra 30 anni”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo favorevoli alla ricerca. Aspettiamo i dati scientifici per fare una valutazione”. Così Angelo, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra commenta le news di una ‘svolta’ sullache arriva dagli Usa: una reazione dicapace di creare più energia di quella utilizzata per avviare il processo. “Non è la prima volta che viene annunciata una svolta del genere – aggiunge– Parliamo della, lo dico agli esponenti del governo che non conoscono la differenza trae fissione. Aspettiamo i dati dalla scienza, scienza che è consapevole chedi questo tipo non potranno comunque essere operative prima di 30-40. Non vorremmo che ...

Ecco dirigenti e finanziamenti federali della National Ignition Facility, la struttura negli Stati Uniti che ha portato a termine il primo esperimento dicon guadagno netto di energia. Tutti i dettagli Missione riuscita nella. Il Financial Times , il Washington Post e altri giornali hanno scritto che gli Stati Uniti ...Per la prima volta, un esperimento diha prodotto più energia di quella utilizzata per il funzionamento dei macchinari. Fatti e approfondimenti Diversi giornali, tra cui il Financial Times e il Washington Post , hanno ...Diversi media americani scrivono che un reattore in California ha prodotto una quantità di energia maggiore di quella usata per innescare la reazione: è la prima volta che accade, dopo più di 50 anni ...Operativa dal marzo 2009, la National Ignition Facility dipende dal dipartimento dell'Energia. È costata 3,5 miliardi di dollari.