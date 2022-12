Formula E - NIO | nuovo look e line-up rinnovata

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Manca ormai poco ai test collettivi dellaE che porteranno sul circuito di Valencia tutte le monoposto che prenderanno parte al Mondiale 2023. Tra queste, anche la nuova NIO 333 ER9, la monoposto full electric della casa automobilistica cinese. Sostenitori della prima ora. NIO 333 è stato uno dei primi team a credere nel progettoE fin dalla sua prima stagione e rappresenta l'evoluzione del Team China Racing con cui Nelson Piquet Jr. vinse la prima edizione del campionato, nel 2015. La squadra ha vissuto dei momenti poco felici in questi ultimi anni, ma con l'inaugurazione della nuova factory a Silverstone e la riorganizzazione interna, le cose adesso stanno prendendo una piega molto diversa. Nuovi piloti. NIO si schiera sulla griglia di partenza del Mondiale diE 2023 come uno dei sette costruttori ufficiali di ...

