“Fai schifo” Choc su Alessandra Amoroso | colleghi e amici vip costretti a intervenire

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Momento nero per, che ha ricevuto insulti e minacce. E ora coloro che la amano e la supportano costantemente hanno deciso di manifestarle la massima vicinanza, alla luce della gravità della situazione. Le parole utilizzate nei confronti della cantante pugliese sono state pesantissime e in tanti sono rimasti praticamente sottoper la violenza verbale subita da lei. L’artista per ora non ha commentato, ma non è da escludere che possaduramente nelle prossime ore.era finita nel mirino, con insulti e anche minacce, già nei mesi scorsi dopo che non aveva fatto alcune foto con alcuni fan o firmato autografi. Dall’estate scorsa ad oggi la situazione è gradualmente peggiorata, fino ad arrivare a atteggiamenti aggressivi nei riguardi ...