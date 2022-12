La Gazzetta dello Sport

La valigia è pronta o quasi, le vacanze non c'entrano, il mercato chiama. Gennaio è un mese complicato, la sessione più difficile, ma certe scelte sono inevitabili. Ciccio, esempio emblematico: alla Samp non è più titolare, la scorsa estate era stato seguito dalla Lazio come vice Immobile, da almeno 10 giorni ha preso consistenza la possibilità di un suo ...... tre i calciatori coinvolti, almeno quattro o cinque i nomi in ballo tra Francesco, Sam Lammers, Razvan Marin, Markoe Liam Henderson. Ma andiamo con ordine.VIA - L'avventura di ... Caputo, Pjaca, Sabiri, Demme e... Serie A, quelli con la valigia pronta la Sampdoria, starebbe conducendo una maxi operazione con l'Empoli: è coinvolto nella trattativa anche Razvan Marin, del Cagliari ...Ormai l’asse con la Samp per arrivare al clamoroso ritorno di Caputo in azzurro è in essere. Si è già parlato non poco in queste ultime giornate, andando anche ad ipotizzare quelle che potrebbero esse ...