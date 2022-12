Ultime Notizie – Mondiali 2022 | Inghilterra e rebus ct | cosa fa Southgate?

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il futuro del ct dell’è in bilico: dopo l’eliminazione daidi Qatarcontro la Francia, Garethsi prenderà il tempo necessario prima di qualsiasi decisione sul suo futuro. Il contratto dell’allenatore scade dopo Euro 2024 ma a questo punto non è escluso un divorzio anticipato. “Penso che dopo ogni torneo bisogna sedersi e riflettere”, ha spiegatoai microfoni di Itv. “Ci vuole un po’ di tempo per assicurarsi che tutti prendano le decisioni giuste”, ha aggiunto.è orgoglioso della prestazione della sua squadra. “Penso che la prestazione meritasse di più ma alla fine i gol sono decisivi”, ha detto. “Non credo che i ragazzi avrebbero potuto dare di più. Hanno giocato molto bene contro una grande squadra. Eravamo qui per vincere il ...