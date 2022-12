Top 10 gol della 14^ Giornata

Tuttocampo

Alice Williams è stata lascorer del match con quattro reti, mentre Claudia Marletta è andata a segno tre volte. Duea testa anche per Bronte Halligan e Dafne Bettini. Al fischio finale ...10 Portieri ancora grandi protagonisti in Qatar. Livakovic (voto 9 - 20 crediti) trascina la ... è stato decisivo Messi (voto 7,5 - 84) macchina da bonus in questo Mondiale tra, assist e ... TC Top Gol 2022 - Carica il gol più bello Melandri fa una magia e regala la vittoria al Ravenna all’ultimo respiro nel derby con il Forlì. Le stoccate dalla distanza di Bonfiglio, Sivilla, Sperti e Varsi fanno sorridere S. Agata, Cynthialbalo ...La Lega Nazionale Dilettanti pubblica, come di consueto, la speciale Top Gol relativa alla giornata del campionato di Serie D recentemente disputata. Melandri fa una magia e regala la vittoria al Rave ...