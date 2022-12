Massimo Boldi in Abruzzo | un grande successo

Leggi su danielebartocciblog

(Di domenica 11 dicembre 2022)super per la serata diin. A Montesilvano si è tenuta mercoledì 7 dicembre una cena di gala, tra risate, divertimento e buon cibo, in compagnia dell’inimitabile comico e tifoso del Milan. Il celebre personaggio tv, in arte ‘Cipollino’, ha partecipato al Dinner Show presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pescara). Un cocktail vincente di intrattenimento, risate e spettacolo, accompagnato da cibo gourmet e buona musica (con tanto di dj set). Un’ironia davvero contagiosa, quella di, che ha intrattenuto i presenti a colpi di battute e anche con qualche bella canzoncina. Dinner Show sotto la regia di Nardone Eventi, già organizzatore di svariati eventi culturali e sportivi di ...