Lorenzo il pasticcere | la 15enne Denise | i due amici 21enni | chi sono le vittime dell’incidente mortale di Alessandria

(Di domenica 11 dicembre 2022)Pantuosco, 23 anni,Vanchieri, Vincenzo Parisi, entrambi, eMaspi, 15 anni, i quattro ragazzi morti nella notte alle porte di(Piemonte) in un incidente stradale provocato dalla corsa a velocità altissima della loro auto nel tentativo di seminare un veicolo dei carabinieri. Nella Peugeot 807 finita fuori strada viaggiavano in tutto 7 passeggeri: le autorità hanno confermato il decesso anche di Parisi, quarta vittima, mentre risultano attualmente feriti e ricoverati in ospedale gli altri tre passeggeri. LePantuosco era conosciuto perché lavorava in una nota pasticceria a Spinetta Marengo, la “Dolce Vito”. Era l’impresa di famiglia, che gestiva con i genitori, e che spesso faceva collaborare con la sua ...

SonoPantuosco , 23 anni,Vanchieri , Vincenzo Parisi , entrambi 21enni, e Denise Maspi , 15 anni, i quattro ragazzi morti nella notte alle porte di Alessandria (Piemonte) in un incidente stradale provocato dalla corsa ...... fratello di Michela, da 40 anni cuoco -di Vecchi che guiderà un gruppo di cuochi, tra ... lieviti naturali, la farina del Mulino Ronci, i pani diCagnoli di Pasta Madre di Onferno a ...Salgono a 4 le vittime dell'incidente avvenuto alla periferia di Alessandria, nelle prime ore di questa mattina. Arrivato in ospedale già in gravi condizioni, non ce l'ha ..."Come ogni giorno, anche ieri erano qui. Hanno guardato, insieme, le partite dei Mondiali Marocco-Portogallo, poi anche Francia-Inghilterra. Quindi dovrebbero essere andati al bowling per poi tornare ...