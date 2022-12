Il Post

Giorgi, a quanto risulta,quindi rispondere delle vicende riguardanti Panzeri ed ... impegnato in prima linea nelle inchieste sulle ingerenze straniere in, afferma: 'Sto seguendo con ......parlare del delirante discorso di Scholz che vorrebbe la Germania come prima potenza inche ...assalti ucraini che sfoceranno prima o poi in una tale mancanza di truppe e di mezzi che non... In Europa si potrà telefonare e usare i social in aereo