Verissimo Anticipazioni | in studio Giulia De Lellis e Il Volo

E ancora: prima intervista a "" anche per l'attrice Clarisse Burt; il racconto di vita di una splendida signora dello spettacolo come Wilma De Angelis e tutte le emozioni dell'influencer ...... subito dopo la puntata di. La trama riprenderà dal momento in cui Demir sarà stato ... Yilmaz furioso con Fekeli per aver fatto scarcerare Demir Lesull'episodio del 10 dicembre ,...Il weekend su Canale 5 è firmato Silvia Toffanin. Torna, prima dello stop delle festività natalizie, l'appuntamento con Verissimo. Oggi sabato 10 dicembre alle 14.10 e ...Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 su Canale 5.