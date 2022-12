Ultime Notizie – Ucraina | accordo in Consiglio Ue | 18 miliardi di aiuti nel 2023

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ildell’Unione europea ha raggiunto unsul pacchetto legislativo che consentirà all’Ue di sostenere finanziariamente l’nelcon 18di euro di prestiti a tasso agevolato. La proposta è stata adottata per procedura scritta e sarà trasmessa al Parlamento Europeo per l’adozione, che avrà luogo probabilmente la settimana prossima. L’Ungheria aveva posto il veto sugliall’per il, ma gli altri 26 Paesi erano determinati ad approvare ugualmente il pacchetto da 18, fornendo garanzie nazionali alla Commissione perché potesse emettere obbligazioni. Di fronte alla prospettiva di vedere il pacchetto diapprovato ugualmente, ma a 26, a quanto si apprende a ...

