Tentata rapina a un furgone portavalori nel parcheggio dell’Ikea | malviventi in fuga 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno avvicinato le guardie giurate che scortavano ile intimato loro di consegnare il denaro, ma i vigilantes hanno reagito mettendoli in fuga. E’ accaduto poco dopo le 13 in un’areadel centro commerciale Ikea di Afragola, nel Napoletano. Itori sono scappati portando via la pistola di uno dei tre vigilantes. Nessun colpo d’arma da fuoco è stato sparato. Indagini ancora in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casoria per ricostruire l’intera vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.