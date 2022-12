OA Sport

Un Pietro Sighel, invece, presente nella staffetta mista insieme alla sorella Arianna, a Thomas Nadalini e ad Arianna Sighel. L'Italia si è ben comportata in batteria, chiudendo alla spalle della ...Uscendo dai confini italiani davvero molto avvincente la sfida per la Coppa del Mondo. In campo femminile proseguirà inesorabile il duello olandese tra Suzanne Schulting e Xandra Velzeboer, con quest'... Short track, Coppa del Mondo Almaty 2022: staffetta maschile in finale. Sighel cade e la mista perde il podio Charles Galli's Count de Monet, off at 44-1, passed the front-running 4-5 favorite Tyler's Tribe to win the second running of the $150,000 5 1/2-furlong Advent Stakes for 2-year-old horses in 1:05.06 ...SPORT INVERNALI - Il calendario dell'ottava settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 66 gare di dieci discipline diverse: sci alpino, biathlon, sci d ...