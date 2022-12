Agenzia ANSA

Lo scrive il. "Il caro - prezzi rivoluziona intanto le abitudini degli italiani alle prese con i regali di, modificando la classifica dei prodotti più regalati durante le feste, ...Leggi Anche Caro -: dall'albero al panettone, prezzi alle stelle La spesa per i regali dida 177 euro a testa - 'Gli italiani per una maggioranza del 42% conterranno il budget sotto la soglia dei ... Natale: Codacons, un italiano su 4 pronto a riciclare regali Non tutti i regali di Natale saranno azzeccati e graditi, e una parte dei doni scambiati durante le festività finirà nel girone del "riciclo": 1 italiano su 4 si dice pronto a riciclare i regali di Na ...CODACONS: RICORDA CHE E’ SEMPRE ATTIVO LO SPORTELLO S.O.S. VIAGGI & TURISMO CHE OFFRE ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA ...