La Francia in semifinale | Inghilterra battuta 2-1

(Di sabato 10 dicembre 2022) AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – Una vittoria al cardiopalma al termine di un match spettacolare. Lavince 2-1 contro l'grazie alla rete di Giroud e Tchouameni, decisivo l'errore dal dischetto di Harry Kane. Per il secondo Mondiale consecutivo la selezione transalpina si qualifica per la(la settima nella propria storia), la squadra di Deschamps sfiderà il Marocco mercoledì sera alle ore 20.00. Una gara gradevole quella dell'Al Bayt Stadium. Sono serviti 17? minuti per poter vedere la prima rete del match con Tchouameni: il centrocampista del Real Madrid ha trovato il gol con una gran conclusione dalla distanza grazie anche alla complicità di Pickford. La risposta della nazionale dei Tre Leoni è arrivata immediatamente con Shaw – punizione bloccata da Lloris – mentre al 25? gli inglesi hanno chiesto a gran ...

