Fullkrug | unica nota positiva in una Germania stonata

Leggi su 11contro11

(Di sabato 10 dicembre 2022) Eliminata anzitempo dal Mondiale in Qatar, laha dimostrato – ancora una volta – la sua incapacità nel gestire le partite più “semplici”, uscendo addirittura ai gironi.è stata la presenza di Niclas, in grado di siglare due gol e confezionare un assist, anche se ciò non è bastato. Alla nazionale tedesca non sono bastate le buonissime prestazioni dell’attaccante classe ’93, il quale ha provato a trascinare i propri compagni verso gli ottavi. Un’eliminazione amara e deludente, che costringe la nazionale dellaa interrogarsi sul suo futuro., Niclasè il nome da cui ripartire Se nel 2006, quando l’Italia alzava la coppa al cielo, larappresentava una delle più ...