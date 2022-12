Drew Barrymore | niente regali alle figlie per Natale | «Meglio un viaggio insieme»

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’attrice americana ha rivelato il perché, anche quest’anno, le piccole Frankie e Olive non scarteranno doni il 25 dicembre: «Non sono una mamma fredda o severa, ricevono un sacco di cose durante tutto l’anno. Preferisco investire in un ricordo di vita piuttosto che in una casa delle bambole»

Vanity Fair Italia

