Diriyah Tennis Cup 2022 | Matteo Berrettini e Andrey Rublev sconfitti nella Finale del doppio da Hurkacz Stricker

(Di sabato 10 dicembre 2022) E’ arrivata una sconfitta perdellaCup, torneo di esibizione di scena sull’hard in Arabia Saudita. Il romano e il russo sono stati battuti dalla coppia formata dal polacco Hurberte dallo svizzero Dominiccon il punteggio di 7-6 (8) 3-6 10-7. Alla fine della fiera perun buon allenamento in vista di quello che sarà nel 2023 e il primo torneo che viene in mente sono naturalmente gli Australian Open. Nel primo set l’equilibrio regna sovrano. Il servizio è il fondamentale con maggior efficienza e l’epilogo al tie-break è inevitabile. Una sfida molto serrata e nel lungo braccio di ferro sonoe ...

